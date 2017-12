Milan AC : Prendre ce but casquette, Gattuso n'a pas aimé

Dans : Serie A.

Gennaro Gattuso (entraîneur du Milan AC après le match nul 2-2 contre Benevento) : « Ça fait mal. Il aurait mieux valu prendre un coup de couteau qu'un but pareil. Nous avons souffert les 15 dernières minutes et nous avons reçu une gifle. Je ne m'attendais pas à un but du gardien à la dernière minute. Réduit à 10 dès la 75e ? Je dois juste remercier les gars pour leur travail et pour l'état d'esprit sur le terrain. Nous aurions pu faire mieux mais j'ai vu des joueurs qui se sont sacrifiés ».