Mercato : La Juventus brise le silence autour de Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Prise de parole officielle à la Juventus pour mettre fin aux rumeurs concernant Maurizio Sarri et Cristiano Ronaldo.

Même s’il a signé un contrat longue durée à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo est toujours aussi impatient de tout gagner, et estime ne pas avoir de temps à perdre avec une équipe qui n’est pas prête à répondre à ses exigences. Malgré les rumeurs sur un possible départ si jamais la Juventus ne répondait pas à ses attentes, il n’en sera rien. C’est ce qu’a assuré Fabio Paratici en marge du choc de championnat face à la Lazio Rome, qui a permis à la Vieille Dame de s’envoler vers un nouveau Scudetto.

« Je suis ici depuis 10 ans, et nous dominons le championnat depuis neuf ans. J'ai vécu cinq ans avec Allegri, remportant 9 des 10 titres mis en jeu, et il y a toujours eu des rumeurs sur des problèmes internes, même au lendemain des victoires. On est habitué à ce type de bruits, et cette année n'a pas dérogé à la règle. Je peux confirmer avec certitude que Maurizio Sarri sera toujours l'entraîneur de la Juventus la saison prochaine, et la même chose pour Cristiano Ronaldo, qui est totalement certain de rester avec nous », a glissé à Sky Italia le directeur technique de la Juventus, qui assure désormais que, le titre quasiment en poche, il est concentré sur la prochaine rencontre capitale de son club, à savoir le match face à Lyon en Ligue des Champions. Avec ce gros problème de l’avenir de Sarri et de Cristiano Ronaldo déjà réglé.