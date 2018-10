Mercato : Flamengo l'annonce, Lucas Paqueta rejoint le Milan AC

Dans : Serie A, Mercato, PSG.

Le Paris Saint-Germain suivait de longue date Lucas Paqueta, mais c'est désormais officiel ou presque le milieu de terrain brésilien de Flamengo va rejoindre cet hiver le Milan AC. Lors d'une conférence de presse relayée sur le site officiel du club, Eduardo Bandeira de Mello a confirmé qu'un accord avait été trouvé avec le club italien pour le transfert de Lucas Paqueta. Mais le patron de Flamengo a indiqué qu'une clause de confidentialité l'empêchait d'en dire plus sur le prix payé par Milan pour s'offrir celui qui est annoncé comme l'une des pépites du football brésilien.

« Nous avons eu de nombreuses propositions et il y a quelques jours, une offre en béton est arrivée de Milan. Nous avons pensé que le montant du transfert et les conditions proposées étaient appropriées. Cela fait vraiment mal de perdre une idole des supporters et un joueur qui est ici depuis 11 ans, mais la transaction est géniale dans le sens où elle l’est financièrement et sportivement », a indiqué le dirigeant de Flamengo, qui n'a pas dévoilé le timing précis de l'opération.