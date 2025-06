L'Italie en crise, deux entraîneurs contactés

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Pour son premier match des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, l’Italie s’est fait balayer par la Norvège vendredi soir (3-0). De quoi remettre en cause l’avenir du sélectionneur Luciano Spalletti.

Avec une défaite pour démarrer sa campagne de qualifications tandis que la Norvège compte déjà trois victoires en trois matchs, l’Italie aura beaucoup de mal à se qualifier directement pour la Coupe du monde 2026. Tout est encore possible mais à priori, il faudra au moins passer par un barrage pour l’équipe de Luciano Spalletti, dont l’avenir est plus incertain que jamais après le naufrage de vendredi face aux coéquipiers d’Erling Haaland (3-0). Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, un rendez-vous est prévu mardi prochain entre l’ex-entraîneur de Naples et Gabriele Gravina, président de la fédération italienne de football.

A l’occasion de ce rendez-vous, Luciano Spalletti pourrait présenter sa démission ou pire, être viré selon le journaliste italien, qui explique que deux entraîneurs sont ciblés en cas de changement. Le favori n’est autre que Stefano Pioli, ancien entraîneur de l’AC Milan, qui sera toutefois bloqué en Arabie Saoudite au moins jusqu’à début juillet. La seconde option mène à Claudio Ranieri, qui a merveilleusement redressé l’AS Roma avant de laisser sa place il y a quelques jours à Gian Piero Gasperini. Le nom de Daniele De Rossi est également évoqué mais cette piste est à priori la moins chaude des trois pour la fédération italienne, qui va déjà voir comment se déroule le match de lundi soir contre la Moldavie avec Luciano Spalletti avant de prendre une décision définitive. Mais l’avenir de l’entraîneur de 66 ans est à présent plus que jamais incertain.