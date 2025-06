Italie ‍: Luciano Spalletti viré ‍?

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la désastreuse défaite de l'Italie en Norvège (3-0), Luciano Spalletti est en grand danger. Le départ du sélectionneur national est imminent.

S'il sera encore sur le banc de la Squadra Azzurra lundi soir contre la Moldavie, le timing étant trop serré pour une révolution, Luciano Spalletti risque de ne pas s'éterniser aux commandes de la sélection italienne. Après la claque prise en Norvège, l'Italie, qui jouait son premier match dans la course au Mondial 2026, est déjà en danger pour se qualifier directement à la Coupe du monde. Et après deux fiascos en 2018 et en 2022, une troisième non-participation consécutive à cette compétition serait un désastre pour l'Italie. Ce samedi, la Gazzetta Dello Sport en est persuadée, Luciano Spalletti va être licencié une fois la rencontre contre la Moldavie joue, et quel que soit le résultat.

L'Italie au bord du gouffre

CdM 2026 : L'Italie coule en Norvège https://t.co/CDjqSV95i0 — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2025

« Un changement radical est nécessaire immédiatement sur le banc, titre le grand quotidien sportif italien, qui va plus loin dans son analyse. Dépassé par les événements, par des fardeaux trop lourds et par une pluie de blessures, Luciano Spalletti semble avoir atteint le bout du tunnel, il est désemparé. Face à un désastre d'une telle ampleur, la solution la plus logique serait un changement radical. Place à la suivante, dans l'espoir de recoller les morceaux d'une équipe nationale brisée, battue à l’Euro 2024 et humiliée vendredi sous la pluie à Oslo, comme c'est rarement arrivé. » Journaliste pour la RAI, Marco Conterio est lui encore plus remonté : « Honte à l'Italie ! Spalletti doit être limogé immédiatement et Gravina (Ndlr : Le président de la fédération) doit démissionner. Ce énième effondrement de notre football mérite une révolution totale, à commencer par l'entraîneur et le président. » Et désormais, c'est le nom de Claudio Ranieri, qui a quitté son poste à l'AS Rome, qui est évoqué pour sauver l'Italie.