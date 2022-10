Juventus : Le coup de sang de Di Maria

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Angel Di Maria est au coeur de la tempête à la Juventus, puisque son départ est annoncé pour le mois de janvier, seulement six mois après arrivée. Le joueur a pris la parole.

Le PSG fournit régulièrement la Juventus depuis des années, avec forcément du bon et du moins bon. Si Leandro Paredes est plutôt convaincant depuis son arrivée en prêt, la signature d’Angel Di Maria ne répond pas aux attentes. Entre pépins physiques et attitude peu convaincante, et même peu collective, sur le terrain, El Fideo agace beaucoup. La Juventus n’a certes pas payé pour son transfert, puisqu’il a été laissé libre après la fin de son contrat au PSG, mais son salaire reste copieux pour l’effectif, surtout pour un joueur qui va sur ses 35 ans. Et pour ne rien arranger, Di Maria s’est mis au centre d’une tempête médiatique dans le Piémont en livrant sur un média officiel sud-américain que son rêve était de porter le maillot de Rosario Central, le club de sa ville natale. De quoi faire mauvais genre pour un élément qui vient d’être recruté par la Juventus, et se donnait encore quelques années au plus haut niveau en Europe il y a encore quelques mois. Résultat, la presse italienne a mélangé sa situation décevante à la Juve et sa déclaration pour annoncer son départ dès le mois de janvier pour le club argentin. Ce à quoi Angel Di Maria a répondu avec fermeté sur les réseaux sociaux.

Di Maria balaye les rumeurs à son sujet

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

« S'il vous plaît, arrêtez d'inventer des histoires, je suis très heureux dans ce grand club, très heureux dans cette ville. Quand je serai de nouveau en forme, je donnerai le meilleur de moi-même pour l'équipe, comme je l'ai toujours fait ici et dans toutes les autres équipes pour lesquelles j'ai joué. Ne croyez pas tout ce que vous lisez, ça n'aide pas », a livré l’ancien du PSG alors que la situation est délicate à la Juventus, déjà éliminé de la Ligue des Champions et en difficulté en Série A. En tout cas, Angel Di Maria est actuellement blessé à la cuisse, et il ne peut pas être responsable de tous les maux. Et pour le moment, il veut surtout revenir au mieux et au plus vite pour retrouver la forme et aider l’Argentine pendant la Coupe du monde au Qatar.