Juventus : Cristiano Ronaldo casse déjà un record vieux de 50 ans

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Son départ du Real Madrid ne l'empêche pas de viser de nouveaux records, et à la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo commence à être servi.

Il avait timidement lancé sa nouvelle aventure à la Juve. Mais depuis quelques semaines, Cristiano Ronaldo prend la pleine mesure de son rôle au sein du club turinois. Nouvelle star de son équipe et du championnat italien, depuis l'été dernier et son départ du Real, CR7 est en train de marquer les esprits. Décisif à chacune de ses sorties ou presque, l'attaquant portugais bat même déjà des records. Puisqu'en marquant son neuvième but de la saison en Serie A lors de la victoire de la Vieille Dame contre SPAL samedi (2-0), Cristiano a dépoussiéré une marque datant de 1968.

En effet, selon Opta, « le dernier joueur de la Juve à avoir marqué neuf buts dans sa première saison de Serie A après 13 matchs était Pietro Anastasi ». Un rendement historique que le leader transalpin n'avait plus vu depuis 50 ans. Preuve que le Bianconero s'est bien adapté à sa nouvelle vie. Mais ce n'est pas pour autant que Cristiano Ronaldo domine les débats en Europe, puisque Kylian Mbappé garde le trône de meilleur buteur européen avec ses 11 buts inscrits en Ligue 1. Le prochain objectif de CR7 est donc tout trouvé.