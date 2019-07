Juventus : Cristiano Ronaldo après Neymar et Mbappé, Buffon kiffe sa pré-retraite

Dans : Serie A, PSG, Mercato.

Rester 17 ans dans un club et partir quand arrive la superstar mondiale qui fait gagner l’équipe, c’était la décision de Gigi Buffon quand il a signé au PSG l’été dernier. Personne n’y a gagné au change, la Juventus Turin ne parvenant pas à remporter la Ligue des Champions malgré la signature de Cristiano Ronaldo, et le gardien italien de 41 ans n’ayant pas plus de réussite avec Paris. Alors, de retour dans le Piémont après sa pige d’un an au PSG, Gigi Buffon ne cache en tout cas pas sa joie de pouvoir collaborer avec CR7.

« C’est magnifique. A la fin de ma carrière, j’ai eu la chance de pouvoir jouer avec Neymar et Mbappé grâce au Paris Saint-Germain, maintenant ce sera avec Cristiano Ronaldo à la Juventus. Je pense que pour un joueur de mon expérience et avec mon histoire, être capable de terminer ma carrière d’une telle manière est un splendide cadeau. Maintenant, je suis allé pour aider, pas pour me prendre quelque chose à quelqu’un. Donc j’ai refusé le numéro 1 et le brassard de capitaine, j’ai pris le 77, c’est le numéro de maillot que j’avais à Parme et qui m’a permis d’en arriver là », a fait savoir celui qui sera officiellement le gardien numéro 2 de la Juventus, et a visiblement décidé de rester en retrait pour ne pas perturber le titulaire Wojciech Szczęsny.