Juventus : Andrea Pirlo viré ce lundi ?

Dans : Serie A.

Humilié par l’AC Milan dimanche soir (0-3), la Juventus Turin pointe à la cinquième place du classement à trois journées de la fin.

La Vieille Dame compte un point de retard sur Naples et trois unités de retard sur l’AC Milan, conséquence de sa lourde défaite de dimanche soir contre les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic. Un revers brutal qui pourrait bien coûter sa place à l’entraîneur turinois, Andrea Pirlo. En effet, La Stampa annonce ce lundi matin que les heures du coach de 41 ans sont comptées à la tête de la Juventus Turin.

L’ancien maestro de la sélection italienne pourrait être viré dès ce lundi et Igor Tudor, actuel adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus Turin, se tient prêt à être nommé coach intérimaire de la Juve jusqu’à la fin de la saison. Une chose est certaine selon le média transalpin, Andrea Pirlo ne sera plus à la tête de la Juventus Turin la saison prochaine. Ces derniers jours, les noms de Massimiliano Allegri et bien sûr de Zinedine Zidane sont évoqués pour prendre la succession de Pirlo.