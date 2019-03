Ita : Varane, le cadeau réclamé par Cristiano Ronaldo au mercato !

Dans : Serie A, Mercato, Foot Europeen, Liga.

Alors que l'avenir de Raphaël Varane au Real Madrid n'est pas très clair, même si le défenseur des Bleus et des Merengue a indiqué qu'il ne souhaitait pas trop s'appesantir sur ce sujet, la presse espagnole voit la suite de la carrière de l'ancien lensois loin du Real Madrid. En effet, ce lundi, le quotidien sportif Sport affirme que Cristiano Ronaldo a réclamé aux dirigeants de la Juventus qu'ils fassent signer Raphaël Varane, dont CR7 connaît les qualités puisqu'il a joué pendant sept ans avec lui au sein de la Maison Blanche, où le champion du monde tricolore est arrivé en 2011.

Toujours selon le média espagnol, pour obtenir la signature du défenseur français, la Juventus devra mettre 90ME, Raphaël Varane ayant encore 3 ans de contrat et une clause libératoire, évidemment relative, fixée à 500ME. Le club turinois et Cristiano Ronaldo seraient cependant dans l'attente du choix imminent de Matthijs de Ligt, le joueur néerlandais de l'Ajax étant la priorité numéro 1 de la Juventus. Mais la piste semble s'être nettement refroidie, le jeune défenseur semblant très proche d'imiter son coéquipier Frenkie De Jong et de signer au FC Barcelone.