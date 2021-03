Ita : Lukaku plus utile que Cristiano Ronaldo, le verdict tombe

Dans : Serie A.

Actuel meilleur buteur de Serie A, Cristiano Ronaldo n’est pourtant pas considéré comme l’attaquant le plus utile à son équipe. C’est du moins l’avis d’un média italien.

Avec un total de 767 buts en carrière toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo (36 ans) a égalé la performance du « Roi Pelé ». L’attaquant de la Juventus Turin ne tardera pas à laisser le Brésilien loin dans son rétroviseur et à consolider son statut de légende du football. Le problème pour le Portugais, c’est que certains observateurs ne s’arrêtent pas à ses statistiques (20 buts et 2 passes décisives en Serie A) et analysent également son jeu. C’est notamment le cas du site Calciomercato qui reconnaît volontiers ses qualités de finisseur. Mais qui souligne également son égoïsme et/ou ses limites physiques.

En effet, le quintuple Ballon d’Or dose de plus en plus ses efforts et laisse ses coéquipiers faire le travail à sa place, pour se concentrer uniquement sur la zone de vérité. Un registre qui ne fait pas l’unanimité de l’autre côté des Alpes. En tout cas, nos confrères italiens affichent une nette préférence pour l’apport du puissant Romelu Lukaku (27 ans). Car en plus de ses 18 buts et 7 passes décisives en championnat, l’attaquant de l’Inter Milan propose beaucoup plus de solutions à ses coéquipiers et participe aux tâches défensives, comme le réclame l’entraîneur Antonio Conte. D’ailleurs, le média croit savoir que CR7 ne correspondrait pas à la philosophie du coach italien. De là à dire que tous les coachs préféreraient s’appuyer sur le Belge plutôt que sur l’ancien Merengue…