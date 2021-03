PSG : Cristiano Ronaldo à Paris, Icardi à la Juve, le deal XXL

Dans : PSG.

Lors du prochain mercato estival, les chemins du Paris Saint-Germain et de la Juventus vont probablement se croiser, avec Cristiano Ronaldo en toile de fond.

Face à la crise du Covid-19, la Juventus va devoir baisser sa masse salariale. Pour cela, la Vieille Dame envisage notamment de vendre Ramsey et Rabiot, qui ont des salaires trop élevés par rapport à leurs performances. Mais ce n’est pas tout. Alors que le contrat de CR7 court jusqu’en 2022 à la Juve, le club italien pourrait être dans l’obligation de lâcher sa star. Tout simplement parce que le cador de la Serie A n’aura plus les moyens de payer un salaire annuel de 31 millions d’euros net par an à son international portugais. C’est donc pour cette raison que la Juve pense à se séparer de son attaquant de 36 ans. Et pour cela, Turin souhaite faire un deal avec le PSG. En effet, selon Mediaset, les Bianconeri cherchent à recruter Mauro Icardi.

Dans le viseur de la Juventus depuis plusieurs années maintenant, et notamment depuis son passage à l’Inter Milan, l’avant-centre argentin pourrait retourner en Italie contre un chèque inférieur aux 50 ME que Paris a déboursé pour le recruter en 2020. Mais pour mieux faire passer la pilule, la Juve pourrait proposer une sorte d’échange avec Cristiano Ronaldo au PSG. Une proposition qui pourrait plaire à Leonardo, surtout si Lionel Messi venait finalement à prolonger au Barça… Dans tous les cas, et même si CR7 pourrait aussi partir en MLS, les négociations entre la Juve et le PSG pour Icardi auraient commencé. Preuve que l’avenir de l’Argentin ne passe pas vraiment par Paris, où Moise Kean lui fait clairement de l’ombre cette saison.