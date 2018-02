Ita : Le sorcier Cheick Diabaté frappe d'entrée en Italie !

Dans : Serie A, Foot Europeen, Metz.

Actuel dernier de Serie A, le club de Benevento jouait un match de la dernière chance ce dimanche contre Crotone, 17e du Championnat d'Italie. Alors que les deux formations étaient à 2-2 à quelques minutes de la fin, le coach de Benevento décidait de lancer Cheick Diabaté dans le grand bain, l'attaquant n'ayant pas encore joué la moindre seconde dans son nouveau club depuis sa signature au mercato d'hiver.

Et ce qui devait arriver arriva, l'ancien messin marquait le but de la victoire pour son club à l'ultime minute (3-2, 90e). Même si Benevento est toujours 20e de Serie A, cette troisième victoire de la saison permet d'y croire encore un peu. Et si le sorcier Diabaté réussissait avec le club italien ce qu'il avait fait l'an passé avec Metz ?