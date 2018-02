Ita : Le propriétaire chinois du Milan AC en faillite ?

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Alors que sportivement le Milan AC s'est refait une santé et pointe désormais à la 7e place de Serie A, cela s'agite énormément ce lundi autour du club lombard. En effet, selon le Corriere della Sera, Li Yonghong, le milliardaire chinois qui a racheté le Milan AC à Silvio Berlusconi l'an dernier, serait tout simplement en faillite dans son pays et il ne pourra jamais rembourser les 300ME empruntés à une banque pour acquérir l'équipe italienne. Un tribunal chinois aurait déjà constaté que les deux holdings de Li Yonghong n'ont pas été capables de rembourser d'autres crédits à hauteur de 60ME qu'il avait fait dans son pays et l'homme d'affaires aurait été déclaré insolvable, ce qui laisse peu d'espoir à ses créanciers.

Interrogé ce lundi sur ce sujet par la Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, l'ancien dirigeant du Milan AC, affirme avoir totalement confiance en Li Yonghong, rappelant que la banque qui avait prêté 300ME au dirigeant chinois s'était évidemment bien renseignée sur sa situation personnelle avant de le faire. Il n'est cependant pas certain que l'affaire soit si claire que cela...