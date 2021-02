Ita : Le onze ou la porte, la Juve met la pression à Rabiot

Dans : Serie A.

Plutôt irrégulier avec la Juventus Turin cette saison, Adrien Rabiot a l’occasion de convaincre définitivement son entraîneur Andrea Pirlo. Un moment important pour le milieu français dont les prochaines performances pourraient influencer son avenir.

L’époque où Adrien Rabiot luttait pour récupérer sa condition physique est bel et bien terminée. Le milieu de terrain de la Juventus Turin ne souffre plus de sa longue mise à l’écart au Paris Saint-Germain. Il n’empêche que son rendement ne fait toujours pas l’unanimité en Italie. Rien d’étonnant puisque le Français a tendance à alterner le bon et le moins bon. Personne ne doute de son potentiel, d’où les attentes placées en lui dans cette période importante. En effet, l’entraîneur Andrea Pirlo se retrouve confronté à divers problèmes dans son entrejeu. On parle de l’indisponibilité du Brésilien Arthur, des pépins physiques d’Aaron Ramsey ou encore de la méforme de Rodrigo Bentancur.

Le coach italien aurait donc bien besoin d’un Rabiot à son meilleur niveau. Voilà pourquoi, selon Calciomercato, le joueur passé par Toulouse sera observé à la loupe lors des prochaines rencontres. L’objectif pour l’international tricolore, de retour dans les plans du sélectionneur Didier Deschamps, sera de convaincre Pirlo et ses dirigeants qu’il peut devenir un cadre de l’équipe. Et en cas d’échec, nos confrères indiquent que les rumeurs de départ ne seront plus infondées… La Juve aura l’occasion de réaliser une grosse plus-value sur un joueur arrivé libre, et qui possède encore une belle cote sur le marché de la Premier League, où un certain Carlo Ancelotti l’apprécie toujours du côté d’Everton.