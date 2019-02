Ita : La VAR provoque une situation ubuesque en Série A

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Depuis son arrivée en Ligue 1 cet été, la VAR ne fait pas vraiment l’unanimité. Mais ce sentiment n’est pas propre à la France puisque du côté de l’Italie, l’assistance vidéo à l’arbitrage continue de provoquer des polémiques. Et lors du match entre la SPAL et la Fiorentina ce dimanche après-midi, une situation pour le moins ubuesque a été provoquée par cette fameuse VAR…

Alors que Valoti venait de marquer le but du 2-1 pour la SPAL, les arbitres vidéos ont interpellé Pierluigi Pairetto pour lui signifier que le but n’était sans doute pas valable. En effet, une faute sur le joueur de la Fiorentina Chiesa a été remarquée au début de l’action... plus d’une minute plus tôt. Une faute… dans la surface de réparation ! En quelques minutes et suite à la consultation de la VAR, le score est donc passé de 2-1 pour la SPAL à 2-1 pour la Fiorentina, le but ayant été annulé pour siffler un penalty aux visiteurs. Un fait de jeu terrible pour les locaux, qui s’inclineront 4-1 contre les Violets de la Fio. Sacrée VAR…