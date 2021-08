Ita : La star de TikTok confirme Locatelli à la Juventus !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La Juventus a officialisé la signature de Manuel Locatelli, l'international italien quitte Sassuolo pour rejoindre la Juve moyennant 35 millions d'euros.

Les utilisateurs de TikTok ont fait de Khabane Lame une star de l’application, puisque le jeune sénégalais, qui vit en Italie dans la banlieue de Turin, est devenu le second compte le plus suivi au monde avec 84 millions de followers, et plus de 1,2 milliard de likes. Ses courtes vidéos, muettes, sont devenues mythiques, et désormais Khabane Lame vit très bien de son art. Alors, sachant que ce dernier est fan de la Juventus, la Vieille Dame a demandé à Khabane Lame de participer à la vidéo de présentation de Manuel Locatelli, qui vient de s’engager avec la Juventus. En effet, Sassuolo et la Juve ont trouvé un accord pour le transfert du milieu international italien contre un montant total, bonus inclus, de 35 millions d'euros.