Ita : La Juventus, l'Inter et l'AC Milan virés ? Réunion d'urgence en Serie A

Dans : Serie A.

La présence de trois clubs italiens dans la SuperLigue a mis en furie les autres formations de Serie A. Une réunion d'urgence a lieu ce lundi avec un possible coup de tonnerre.

Le ton est rapidement monté en Italie, puisque quelques heures après la décision de la Juventus, l’Inter et l’AC Milan de rejoindre la SuperLigue, des clubs sont montés au créneau afin d’exiger l’exclusion de ces trois équipes du championnat d’Italie. L’Atalanta, Cagliari et l’Hellas Vérone ont effet réclamé une sanction immédiate contre les trois géants accusés de vouloir tuer la Serie A. Tandis que les supporters sont entrés dans la bataille, les autorités du football italien ont compris qu’il fallait vite réagir à cette situation explosive, et cela même alors qu’Andrea Agnelli, patron de la Juventus, a fait savoir que la Juventus était toujours enthousiaste à jouer le championnat d’Italie.

Ce lundi, à 17h30, les 17 clubs de Serie A vont se réunir, sans la Juventus, l’Inter et l’AC Milan, et selon CalcioMercato la situation est telle que la question d’une « exclusion des clubs dissidents » sera à l’ordre du jour. Pour la Gazzetta dello Sport, si effectivement les clubs vont bien se rencontrer sans le trio de la SuperLigue, il semble peu probable que la Juventus, l’Inter et l’AC Milan soient expulsés d’ores et déjà de la Serie A. Mais compte tenu de la déflagration qui touche le football européen, rien ne peut être repoussé fermement et la menace existe de voir le championnat d'Italie tourner au vinaigre.