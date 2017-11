Ita : Higuain contraint de déclarer forfait pour le choc Naples-Juventus

Dans : Serie A, Foot Europeen.

C'est le match que tout l'Italie attend, vendredi prochain, la Juventus, championne d'Italie en titre, se déplacera à Naples, leader actuel de Serie A et invaincu cette saison en championnat. Mais pour ce match, le club turinois devra se passer d'un atout majeur. En effet, on l'a appris ce lundi, souffrant d'une facture de la main gauche, et contraint de passer sur le billard, Gonzalo Higuain sera forfait pour ce Naples-Juventus. Un coup dur pour la Vielle Dame, actuellement troisième de Serie A à 4 points du Napoli.