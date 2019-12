Ita : Gattuso pour remplacer Ancelotti, Naples sur un volcan !

Dans : Serie A.

Le club de Naples jouera mardi son avenir européen. Mais pour plusieurs médias italiens, la messe est dite pour Carlo Ancelotti qui pourrait laisser son poste à Gennaro Gattuso dès cette semaine.

Les rumeurs d’un limogeage imminent de Carlo Ancelotti circulent depuis plusieurs jours, l’emblématique entraîneur italien ne parvenant pas à relancer le Napoli en Serie A. Septième au classement à déjà 12 points du podium, le club d’Aurelio de Laurentiis tentera de se qualifier mardi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Genk au Stadio San Paolo. Mais cette perspective ne semble pas à même de changer la donne pour Carlo Ancelotti, à la fois contesté par son président, mais également d'une partie de son vestiaire suite à l'affaire de la mise au vert qui avait provoqué la révolte des joueurs napolitains.

Ce lundi, confirmant les informations d’Alfred Pedulla, SportItalia affirme que Gennaro Gattuso pourrait remplacer Carlo Ancelotti au poste d’entraîneur de Naples après la rencontre européenne face au club belge. Un sacré challenge pour celui qui a joué sous les ordres d'Ancelotti à l'AC Milan. Présent en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous en C1, Carlo Ancelotti n’est pas apparu plus inquiet que cela, même si le Mister a suffisamment d’expérience pour savoir que sa situation peut rapidement évoluer et pas dans le bon sens. Si Carlo Ancelotti devait être éjecté du Napoli, nul doute que les regards se tourneraient alors vers le PSG ou Arsenal.