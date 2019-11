Ita : De retour à la Juve, Cristiano Ronaldo se fait calmer direct

Dans : Serie A.

Décisif pendant le dernier rassemblement du Portugal, Cristiano Ronaldo n’est pourtant pas remis de sa blessure aux adducteurs. Ce qui n’a pas échappé à la Juventus Turin.

Les tensions entre Maurizio Sarri et Cristiano Ronaldo sont peut-être toujours d’actualité. Alors que l’attaquant s’estime prêt à jouer, et même à se « sacrifier » pour la Juventus Turin malgré ses douleurs, son entraîneur refuse de prendre trop de risques. C’est pourquoi le technicien avait remplacé le Portugais au cours des deux dernières rencontres avant la trêve. De quoi provoquer la colère de CR7 ainsi qu'une énorme polémique en Italie. D’autant que le sélectionneur portugais Fernando Santos n’a pas hésité à contredire Sarri en affirmant que Cristiano Ronaldo allait bien. Mais il en faudra plus pour forcer la main au tacticien italien. En effet, ce dernier a décidé de ménager son buteur pour le match contre l’Atalanta Bergame samedi.

« Il n'est pas nécessaire de clarifier les choses, a calmé Sarri concernant la colère de son joueur. Il y avait déjà ce genre de réactions sur des changements dans les années 90. Il faut parfois laisser les joueurs bouillir. Mardi, il nous a dit que lors de son premier match en équipe nationale (6-0 contre la Lituanie), cela s’était bien passé mais pas le deuxième (0-2 au Luxembourg) où il a de nouveau ressenti les mêmes douleurs. Nous avons donc préparé un programme spécifique pour qu'il récupère au mieux pour le match contre l'Atlético. Mais à 99%, il ne sera pas là demain (samedi). » Chez la Vieille Dame, le patron, ce n’est pas Cristiano Ronaldo…