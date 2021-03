Ita : Boudjellal attaque Cristiano Ronaldo, l’improbable clash

Dans : Serie A.

Mourad Boudjellal a beau s’être planté dans son projet de reprise de l’OM avec son compère Mohamed Ajroudi, il a toujours le chic pour faire parler de lui…

Quand il ne vend pas du rêve aux supporters de l’OM en évoquant Zinedine Zidane ou qu’il n’est pas en train de dézinguer Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, le patron du club de Hyères s’attaque… à Cristiano Ronaldo. Dans une interview accordée à RMC Sport, l’homme d’affaires de 60 ans a évoqué son projet avec le club de National 2. Un projet auquel prend part Nicolas Anelka, ancien attaquant de Chelsea, du PSG, du Real Madrid ou encore de l’Equipe de France. Tout en brossant son directeur sportif dans le sens du poil en mettant en avant son incroyable humilité, Mourad Boudjellal s’est payé Cristiano Ronaldo totalement gratuitement. Les fans de l’international portugais, auteur d’un triplé en Série A ce week-end, apprécieront.

Ronaldo en National 2, carnage assuré ?

« Il faut beaucoup d’humilité pour revenir dans le monde amateur, quand on s’appelle Nicolas Anelka. Il a accepté ça avec plaisir. C’est aussi d’apporter sa vision. Il a envie de transmettre. C’est un challenge ici pour lui. Le National 2 c’est dans l’espace, c’est un championnat atypique. Il faut des joueurs calibrés et pas surpris par ce championnat, qui savent où ils mettent les pieds. J’ai l’intime conviction que si vous mettez Ronaldo en N2, il va faire 30 minutes et le reste à l’hôpital » a balancé Mourad Boudjellal dont les punchlines ont façonné son personnage. Vraisemblablement, l’ancien patron du Rugby Club de Toulon en abuse légèrement avec cette attaque à l’encontre d’un Cristiano Ronaldo qui a pour but de mettre en avant la rudesse du championnat de National 2, mais qui ne manquera pas de chauffer les millions de fans de l’attaquant de la Juventus Turin.