Inter : Sa femme parle trop, Icardi perd son brassard et sa place dans le groupe

A l’étranger aussi, certains joueurs sont sanctionnés en raison de l’échec des négociations avec leurs supérieurs.

Pendant que le Paris Saint-Germain écarte Adrien Rabiot, l’Inter Milan a également entamé un bras de fer avec Mauro Icardi. De son côté, l’attaquant argentin est lié aux Nerrazzuri jusqu’en 2021. Sa signature n’est donc pas si urgente. Il n’empêche que les deux parties n’arrivent pas à s’entendre depuis plusieurs mois. De quoi agacer les dirigeants milanais, d’autant que la femme et agent du joueur, Wanda Nara, ne cesse de mettre la pression sur l’Inter dans ses sorties médiatiques.

Résultat, le club italien a fini par craquer ce mercredi lorsqu’il a annoncé que Mauro Icardi perdait son brassard de capitaine au profit du gardien Samir Handanovic. Aucune autre information n’a été donnée dans le tweet, mais on se doute que l’échec des négociations en est la cause. Et au cas où l’avant-centre ne comprenait pas le message, l’entraîneur Luciano Spalletti ne l’a même pas convoqué pour le seizième de finale aller d’Europa League contre le Rapid Vienne jeudi. Autant dire que l’Inter ne rigole plus…