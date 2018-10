Deschamps imagine le duo Zidane-Pogba… loin de Man United

Dans : Serie A, Premier League, Mercato.

Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane fait beaucoup parler en Angleterre.

Le nom du Français revient en boucle à Manchester United, où le manager José Mourinho serait proche de la sortie. Reste à savoir si le club mancunien serait un bon choix pour l’ancien meneur de jeu. De son côté, Didier Deschamps ne semble pas convaincu. Le sélectionneur de l’équipe de France le verrait plutôt à la Juventus Turin, une formation que Zidane connaît très bien.

« Le poste est déjà occupé par un grand entraîneur comme Massimiliano Allegri, qui fait un super boulot. Ensuite, on peut se dire que Zidane, avec son passé bianconero similaire au mien, pourra avoir une possibilité. On verra », a commenté le champion du monde 2018, qui a également évoqué un possible retour de Paul Pogba à la Juve dans La Gazzetta dello Sport.

Pogba à la Juve, DD y croit

« Les rêves font partie de la vie. Peut-être que les tifosi n’avaient pas rêvé de Cristiano Ronaldo qui est est pourtant arrivé. Quelques fois, les rêves se réalisent, a envisagé Deschamps. Mais par rapport à quelques années en arrière, cette fois, cela coûterait beaucoup plus cher à la Juve d’acheter Pogba. » En effet, un transfert du milieu tricolore coûterait beaucoup plus que les 105 M€ récupérés par la Vieille Dame en 2016.