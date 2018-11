Cristiano Ronaldo n'est rien sans les autres, le gros tacle signé Roberto Carlos

Dans : Serie A, Foot Europeen, Foot Mondial.

Totalement acclimaté à son nouvel environnement, Cristiano Ronaldo s’éclate à la Juventus Turin.

Et forcément, avec la présence du Portugais dans ses rangs, la Juve est désormais l’équipe favorite aux yeux de nombreux observateurs pour la victoire finale en Ligue des Champions. Néanmoins, interrogé par Marca, Roberto Carlos a calmé tout le monde, affirmant que la simple présence de CR7 ne suffisait pas pour faire du champion d'Italie le favori n°1 en coupe d’Europe.

« Cristiano Ronaldo est une icône et avec son arrivée, la Juventus s’est indéniablement renforcée. Mais personne ne gagne la Ligue des champions tout seul. L’autre jour, nous avons pu voir comment il a perdu face à Manchester United. Cela montre que, dans le football moderne, ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne » a lâché l’ancien défenseur du Real Madrid, pour qui Cristiano Ronaldo n'ira pas loin sans l'aide de ses coéquipiers. Cela tombe bien, personne à la Juventus Turin ne s'est encore plaint de l'égoïsme de l'ex-buteur du Real Madrid, dont le jeu est de plus en plus collectif au fur et à mesure que les années passent...