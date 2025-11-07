ICONSPORT_274629_0033

Il bat l'OL et vole aussitôt une idée au basket

Foot Europeen07 nov. , 15:30
parNathan Hanini
0
Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais s’est incliné pour la première fois de la saison en Europe League. La formation rhodanienne a perdu du côté de Séville face au Betis 2-0. Par la suite, le technicien des Andalous, Manuel Pellegrini a donné une idée pour changer le football.
Rendre le jeu plus attrayant, plus dynamique, c’est la mission de certains acteurs du football depuis plusieurs années. Ce jeudi soir lors de la Ligue Europa un entraîneur a suggéré de s’inspirer de la NBA pour aider le football. Après sa victoire contre l’Olympique Lyonnais, l'entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini a voulu proposer son idée pour dynamiser le jeu.

Manuel Pellegrini veut s’inspirer du basket

Malgré sa victoire 2-0 face au septuple champion de France, l’ancien technicien de Manchester City n’a pas vraiment parlé de son match en conférence de presse. L’homme de 72 ans a évoqué son avenir au sein du Betis mais également la volonté de changer un petit peu le football. « Je pense que d’autres règles pourraient être modifiées pour améliorer le football, par exemple en empêchant le ballon de retourner dans sa propre moitié de terrain une fois la ligne médiane franchie. Cela rendrait le football plus dynamique. Des experts se penchent sur la question, mais je ne pense pas que cela changera fondamentalement le jeu. Nous devons le rendre plus divertissant et dynamique, et pour cela, nous devons être plus proches du but adverse, » explique-t-il. Une idée qui s’inspire clairement du basket ou du handball et qui vise à rendre le jeu plus vertical et dynamique. Cette réflexion de Manuel Pellegrini a été lancée à la suite d'une question sur la possible modification de la règle du hors-jeu par la FIFA. Toujours selon l'entraîneur du Betis, la règle du hors-jeu n’a pas besoin de modifications. Selon l’ancien entraîneur du Real Madrid la loi Wenger expose le jeu à de nouveaux problèmes.  

Derniers commentaires

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

Kluivert a été tres bon hier.

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

Tjrs pas de confamnations ? tjrs pas d affaires en rapport avec le PSG ? Tu devrais plutot nous sortir les condamnations et mise en examens de celui qui a une statut au velodrome ...

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

On voit maintenant ce qu'attendait Ali Zarrak quand il a fourni ces places à Rothen. C'est pas malin de se dévoiler ainsi, et d'afficher des messages privés, juste pour se venger de l'appréciation d'un commentateur estampillé pro PSG (et grande gueule). Quels sont les autres journalistes à qui il donne des places ? On va se poser la question maintenant quand une chronique semblera trop indulgente. Et quid de ses autres conflits ? Quand Papin se fait menacer par 2 gars en moto pour des tensions liées seulement à la réserve, ces 2 gars n'auraient pas bénéficié de places dans les loges eux aussi ?

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

Satriano c est un millions pour le prèt d une année et après il retourne a lens .

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

4m c'est aussi le prix de votre defenseur kluivert qui est une calamité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

