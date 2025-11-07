Il bat l'OL et vole aussitôt une idée au basket

Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais s’est incliné pour la première fois de la saison en Europe League. La formation rhodanienne a perdu du côté de Séville face au Betis 2-0. Par la suite, le technicien des Andalous, Manuel Pellegrini a donné une idée pour changer le football.

Rendre le jeu plus attrayant, plus dynamique, c’est la mission de certains acteurs du football depuis plusieurs années. Ce jeudi soir lors de la Ligue Europa un entraîneur a suggéré de s’inspirer de la NBA pour aider le football. Après sa victoire contre l’ Olympique Lyonnais , l'entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini a voulu proposer son idée pour dynamiser le jeu.

Manuel Pellegrini veut s’inspirer du basket

Malgré sa victoire 2-0 face au septuple champion de France, l’ancien technicien de Manchester City n’a pas vraiment parlé de son match en conférence de presse. L’homme de 72 ans a évoqué son avenir au sein du Betis mais également la volonté de changer un petit peu le football. « Je pense que d’autres règles pourraient être modifiées pour améliorer le football, par exemple en empêchant le ballon de retourner dans sa propre moitié de terrain une fois la ligne médiane franchie. Cela rendrait le football plus dynamique. Des experts se penchent sur la question, mais je ne pense pas que cela changera fondamentalement le jeu. Nous devons le rendre plus divertissant et dynamique, et pour cela, nous devons être plus proches du but adverse, » explique-t-il. Une idée qui s’inspire clairement du basket ou du handball et qui vise à rendre le jeu plus vertical et dynamique. Cette réflexion de Manuel Pellegrini a été lancée à la suite d'une question sur la possible modification de la règle du hors-jeu par la FIFA. Toujours selon l'entraîneur du Betis, la règle du hors-jeu n’a pas besoin de modifications. Selon l’ancien entraîneur du Real Madrid la loi Wenger expose le jeu à de nouveaux problèmes.