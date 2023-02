Giroud se prépare aussi pour une grande annonce

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Tout proche de rejoindre Everton fin janvier, Olivier Giroud a décidé de rester au Milan AC. A l'heure où les questions se posent sur son avenir en équipe de France, le buteur sait de quoi sera fait la suite de sa carrière.

A l’heure où quelques tauliers de l’équipe de France ont décidé d’arrêter leur carrière internationale, comme Raphaël Varane ce jeudi, les regards se tournent vers Oliver Giroud. Selon Le Parisien, des doutes persistent au sujet de sa volonté de continuer l’aventure avec les Bleus. Mais ce n’est pas pour ça que l’attaquant tricolore fait parler en ce moment. Sky Italia annonce en effet que l’avant-centre du Milan AC a trouvé un accord avec son club pour prolonger son contrat d’une saison. A 36 ans, le natif de Chambéry continue de peser sur les défenses adverses et de marquer des buts décisifs, même s’il est moins en réussite actuellement. En tout cas, son expérience et sa capacité à se maintenir en forme ont convaincu les dirigeants lombards.

Giroud dit non à Everton

Le média italien affirme que tout est désormais bouclé et que l’annonce de sa prolongation de contrat interviendra la semaine prochaine. Paolo Maldini a personnellement bouclé ce dossier, qui intervient à un moment où le Milan AC rêve de consolider son équipe pour la saison prochaine, notamment en conservant sur le long terme son attaquant Rafael Leao également. Dans les derniers jours du mois de janvier, Olivier Giroud a été sollicité, notamment avec une grosse offre de la part d’Everton. Mais le champion du monde 2018 a repoussé l’approche du club anglais, estimant qu’il n’avait aucun intérêt sportif à rejoindre un club dans les bas-fonds d’un championnat, même si c’est la Premier League. Une marque de reconnaissance qui a touché le Milan AC, désireux de récompenser un attaquant qui reste utile à l’équipe et qui ne fait pas de vagues, y compris quand il traverse des périodes où il joue moins.