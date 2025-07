Euro ‍: La France bénéficie d'un carton rouge tiré par les cheveux

L'Equipe de France est passée devant l'Allemagne en quart de finale de l'Euro de façon surréaliste. Sur un coup-franc français, la défenseure allemande Hendrich a tiré les cheveux de la capitaine des Bleues Griedge Mbock sans raison et sans danger apparent. Après appel du VAR, l'arbitre a exclu l'Allemande et a accordé un penalty à l'Equipe de France. Geyoro l'a transformé pour faire 1-0 après un quart d'heure de jeu et mettre les Françaises sur le chemin d'une demi-finale.

