Euro 2021 : Ibrahimovic forfait avec la Suède !

Blessé au genou dimanche dernier avec l'AC Milan contre la Juventus, Zlatan Ibrahimovic est forfait pour l'Euro 2021 avec la Suède. De retour avec sa sélection nationale il y a quelques mois, le buteur va rater ce rendez-vous.

C’est une mauvaise nouvelle pour Zlatan Ibrahimovic, la Suède et même le football européen, mais c’est désormais officiel, le buteur de 39 ans ne pourrait pas participer à l’Euro avec sa sélection nationale. Ibra, qui avait mis un terme cette année à sa retraite internationale longue de 5 ans, ne sera pas remis de sa blessure au genou, laquelle l’avait contraint de quitter ses coéquipiers milanais le week-end dernier alors que l’AC Milan s’imposait face à la Juventus. Ce samedi, Janne Andersson, le sélectionneur suédois a confirmé le forfait de Zlatan Ibrahimovic avec qui il s’était entretenu au téléphone.

« J'ai parlé aujourd'hui avec Zlatan Ibrahimovic qui a malheureusement annoncé que sa blessure empêchait sa participation à l’Euro. Bien sûr, c'est triste, surtout pour Zlatan mais aussi pour nous. J'espère qu'il sera de retour sur le terrain le plus tôt possible », a indiqué le coach de l’équipe de Suède. Même s'il ne sera pas opéré, Zlatan Ibrahimovic a au moins besoin de six semaines pour se remettre, et il doit donc renoncer au rendez-vous estival du football européen. Dans son groupe, la Suède doit affronter l'Espagne, la Pologne et la Slovaquie et il est clair que sans Ibra, la vie sera moins facile pour l'équipe de Janne Andersson.