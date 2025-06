Yamal fait du Neymar, le Barça s'inquiète

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Lamine Yamal pourrait prochainement décrocher le Ballon d'Or à seulement 17 ans. Le Barça est très fier de compter le joueur espagnol dans ses rangs, même si la direction catalane veut anticiper une sortie de route de la part de son crack.

Le Barça a remporté la Liga et la Coupe du Roi cette saison. Une belle prouesse pour les Catalans, qui avaient cruellement besoin de renouer avec des titres. Les champions d'Espagne ont notamment pu compter sur le talent de Lamine Yamal. A seulement 17 ans, l'international espagnol affiche déjà un niveau impressionnant. Un niveau qui pourrait d'ailleurs lui permettre de remporter le prochain Ballon d'Or. Cependant, le Barça se veut très concerné par la vie de Lamine Yamal, notamment celle en dehors des terrains. Les pensionnaires de Camp Nou savent que la notoriété et le succès rapide peuvent parfois entrainer de mauvaises choses.

Le Barça déjà inquiet ?

Selon les informations de Don Balon, le Barça commence en effet à être préoccupé par la vie extra-sportive de Lamine Yamal. Le club catalan a notamment en ligne de mire les amis et connaissances du joueur de 17 ans. Les Blaugranas veulent s'appuyer sur les cadres du vestiaire mais aussi les jeunes Pedri et Gavi pour donner les bons conseils de vie à Yamal et éviter qu'il ne se laisse entrainer dans de trop nombreuses sorties.

Tout le club barcelonais est donc concerné pour éviter un fiasco avec le natif d'Esplugues de Llobregat. Il faut dire que dans le passé, le Barça a déjà vécu la même chose avec des joueurs qui se sont un peu perdus en cours de route. Aussi, l'exemple Neymar est frappant. Malgré un talent exceptionnel, le Brésilien n'a pas eu l'hygiène de vie en adéquation avec les aspirations qui étaient les siennes au début de sa carrière. Et après quelques incroyables années, l'ancien prodige de Santos a trop rapidement perdu le fil de sa carrière. Lamine Yamal est donc prévenu des dangers. A lui de ne pas y céder.