Vinicius Jr en Arabie Saoudite, le transfert du siècle prend forme

Par Guillaume Conte

Vinicius Junior a perdu de sa superbe au Real Madrid, et n'envisage pour le moment plus de prolonger. Le moment est venu pour l'Arabie Saoudite de faire une offre incroyable.

Le torchon brule au Real Madrid entre le club merengue et Vinicius Junior. Il y a un an, le club espagnol venait de remporter la Ligue des Champions et le Brésilien était la star offensive de l’équipe. L’arrivée de Kylian Mbappé devait permettre à la Maison Blanche d’être encore plus forte et d’écraser la concurrence comme aux grandes années des Galactiques. Il n’en a rien été, entre le débat sur qui occupera l’aile gauche, le manque de complicité et d’efforts défensifs, et les résultats décevants dans les grands matchs. Par son attitude, son égoïsme sur le terrain et sa réticence à prolonger son contrat, Vinicius Junior a agacé Florentino Pérez, qui sera à l’écoute des offres cet été pour son ancien chouchou.

Le record de Neymar explosé

Et si une offre devait tomber, elle serait colossale selon les informations de Talk Sport. La radio sportive britannique révèle que, au plus haut niveau de l’état saoudien, le PIF se prépare à faire une proposition impossible à refuser par le Real Madrid. L’an dernier, la Saudi Pro League avait déjà tâté le terrain, sans succès. Cet été, les dirigeants saoudiens envisagent de mettre 350 millions d’euros sur la table pour récupérer l’ancien du Flamengo. De quoi en faire très largement le plus gros transfert de l’histoire du football, bien devant les 222 ME payés par le PSG pour faire venir Neymar du FC Barcelone en 2017.

Niveau salaire, Vinicius Junior ne serait pas à plaindre avec un contrat de cinq ans, pour un total d’un milliard d’euros de salaire sur la durée. Et le choix de son futur club entre les formations principales de la Saudi Pro League, avec notamment Al-Hilal qui s'est déjà positionné. A deux ans de la fin de son contrat, et sans garantie qu’il va prolonger, le Real Madrid pourrait en tout cas être tenté de faire rentrer une somme colossale dans ses caisses. L’Arabie Saoudite n’a en tout cas aucun doute que, cet été ou le prochain, le Brésilien fera le grand saut et récupérera son énorme contrat dans le Royaume du Golfe.

Selon Team Talk, l’Arabie Saoudite attend le bon moment pour faire son offre, et le fait que Vinicius Jr n’ouvre pas les discussions pour une prolongation au Real Madrid, est un indice que le PIF va tenter sa chance pour ce qui serait le transfert du siècle.