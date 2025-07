Mbappé et Vinicius, Xabi Alonso défie les stars du Real

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La nomination de Xabi Alonso redistribue les cartes au Real Madrid. Vinicius et Rodrygo ne sont plus intouchables, preuve que les stars n’ont plus de totem d’immunité, et cela vaut aussi pour Kylian Mbappé.

Nommé à la tête du Real Madrid avant la Coupe du monde des clubs, Xabi Alonso a profité de cette compétition aux Etats-Unis pour mettre ses premières idées en place. Le parcours du club merengue a d’ailleurs été plutôt encourageant, jusqu’à la gifle reçue par le Paris Saint-Germain en demi-finale. Au-delà de tester des recrues comme Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen ou de faire jouer le jeune et prometteur avant-centre Gonzalo Garcia, l’entraîneur espagnol a profité de ce Mondial américain pour se faire un avis sur les stars de son effectif.

Real : Xabi Alonso vire l'ingérable Vinicius https://t.co/kaRAbPdPiT — Foot01.com (@Foot01_com) July 16, 2025

Rodrygo ne sera pas retenu en cas d’offre, le Brésilien n’entrant pas dans les plans de l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Mais selon les informations de Don Balon, Xabi Alonso a surtout profité de cette compétition pour assoir son autorité auprès de ses joueurs. Aucune star n’aura de passe-droit cette saison, le message a clairement été diffusé auprès de tout le vestiaire et cela concerne directement Vinicius et Kylian Mbappé. Les deux hommes devront faire les efforts nécessaires au risque de se retrouver sur le banc, note le média, qui va plus loin.

Xabi Alonso n'a peur d'aucun joueur

Xabi Alonso ne sera en aucun cas esclave de ses stars, comme cela a pu être reproché par le passé à Carlo Ancelotti. La preuve, l’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich a déjà validé auprès de sa direction le potentiel départ de Vinicius en cas d’offre très intéressante financièrement. En ce qui concerne Kylian Mbappé, un transfert n’est pas évoqué. Mais l’ancien joueur du PSG sera lui aussi confronté à l’exigence de Xabi Alonso, qui ne laissera rien passer et qui a bien l’intention de faire du Français une machine à presser et un exemple pour ses coéquipiers. Le chantier s’annonce long et peut-être laborieux, mais le nouvel entraîneur du Real Madrid a bien l’intention de parvenir à ses fins, avec ou sans ses stars.