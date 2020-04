Real Madrid : Zidane cherche la taupe en plein confinement

Dans : Liga.

S’il multiplie les bonnes actions avec des dons, notamment aux hôpitaux de la région natale de ses parents en Italie, des messages de bienveillance, mais aussi des exercices physiques, Zinedine Zidane n’oublie pas qu’il est aussi l’entraineur du Real Madrid.

Même sans entrainement ni matchs, le technicien français essaye de maintenir le contact avec ses joueurs, ce qui n’est pas évident quand tout le monde doit rester chez soi. Comme dans beaucoup de clubs, des briefings ou des courtes séances d’entrainement sont organisés en visio-conférence. Avec plus de 20 personnes impliquées, cela peut bien évidemment donner quelques confusions, mais l’essentiel est de garder la forme et le contact. Toutefois, comme lors d’une discussion dans un vestiaire, Zinedine Zidane préférerait que tout le monde ne soit pas au courant des moindres faits et gestes.

Ainsi, voir que la dernière visio-conférence était rapidement sorties sur les réseaux sociaux par le biais de quelques images ou quelques bribes de son discours n’a vraiment pas ravi le Français. Ce dernier s’est agacé de voir que, même pour un message relayé à ses joueurs en plein confinement, la presse espagnole et notamment le journal Marca arrivaient à être au courant quelques heures plus tard sans la moindre difficulté. Selon El Chiringuito, « ZZ » aurait même déjà l’idée de qui pourrait être le joueur en question, mais n’aurait bien évidemment aucune preuve pour étayer sa suspicion. En tout cas, l’ancien Ballon d’Or a pris les devants, prévenant plusieurs cadres du club dont Sergio Ramos, Eden Hazard, Raphaël Varane et Karim Benzema que les discussions réservées au vestiaire pendant le confinement, devaient rester privées.