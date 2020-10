Real Madrid : Karim Benzema humilié, quelle claque !

Dans : Liga.

Considéré fréquemment comme le plus grand club de football au monde, le Real Madrid peut s’appuyer sur une histoire extrêmement riche, des légendes à toutes les époques, et une armoire à trophées impressionnante.

De quoi inspirer le quotidien madrilène AS, qui a tout simplement publié un classement des 50 meilleurs joueurs de l’histoire de la Maison Blanche. De quoi voir quelques noms incroyables refaire surface, et mettre en avant tous ceux qui ont fait rêver les socios, et apporter sa gloire au géant madrilène. Vu de France et même d’Espagne, le résultat final de la rédaction de AS a tout de même beaucoup surpris. Si dans les premières places, on retrouve des grands noms avec en premier lieu Alfredo Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskas ou Zinedine Zidane, il faut aller chercher très loin pour trouver trace d’un certain Karim Benzema.

Présent au club depuis 12 saisons, l’avant-centre a été le lieutenant décisif de Cristiano Ronaldo dans trois victoires en Ligue des Champions, et vient de devenir le cinquième meilleur buteur de l’histoire merengue. Résultat, son apparition à la 41e place de ce Top50 a énormément surpris, y compris dans les comptes ou les sites qui suivent l’actualité du Real Madrid. Sans rentrer dans les éternelles comparaisons entre les époques et les qualités des joueurs, KB9 voit ainsi Angel Di Maria, Makelele ou Pepe lui passer devant sans sourciller. Un peu plus et Steve McManaman en faisait de même, ce qui tend à prouver le peu de respect que le journal AS possède pour la carrière madrilène de Karim Benzema. Pas de quoi faire sourciller l’intéressé, habitué aux critiques qui minimisent son talent, sans que cela ne l’empêche de le démontrer sur les terrains.