Real Madrid : Karim Benzema isolé, Zidane joue très gros

Zinedine Zidane est prêt à prendre un gros risque avec Karim Benzema pour cette saison au Real Madrid.

Sur le papier, l’attaque de la saison dernière avait de quoi faire trembler bien des défenses en Europe et en Espagne. Avec Vinicius, Gareth Bale, Luka Jovic et Eden Hazard autour de Karim Benzema, le Real Madrid pensait bien être capable de faire oublier l’époque Cristiano Ronaldo. Malgré le titre remporté en Liga, le domaine offensif n’a pas vraiment donné satisfaction, et le Français a bien souvent tenu à bout de bras ce secteur de jeu. A quelques encablures de la fin du marché des transferts, c’est parti pour rester ainsi au sein de la Maison Blanche. En effet, les deux autres véritables avant-centres de l’effectif sont sur le départ, quitte à laisser KB9 en solo. Borja Mayoral prend la direction de l’AS Roma sous la forme d’un prêt, tandis que Luka Jovic fonce vers Manchester United. L’attaquant serbe s’est mis à suivre le club anglais et ses principaux joueurs sur les réseaux, signe qu’il croit clairement en une arrivée prochaine à Old Trafford.

« Pour le moment, il est avec nous, mais tout peut encore arriver jusqu’au 5 octobre », a prévenu Zinedine Zidane dans les colonnes de Marca. Et Karim Benzema dans tout ça ? Il pourrait bien vivre une saison entière sans le moindre concurrent, ce qui est bien évidemment à double tranchant. Jamais blessé, jamais suspendu, et jamais pris en équipe de France non plus, le Français sait gérer une saison en solo, mais attention à la tuile tout de même, si jamais le Real Madrid décidait de laisser filer Jovic et de tout miser sur un seul joueur, aussi doué et régulier soit-il.