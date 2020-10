Real Madrid : Benzema explique pourquoi il est si fort

Dans : Liga.

Jeune prodige à l’OL, lieutenant de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Karim Benzema est désormais le leader de l’attaque de la Maison Blanche.

Zinedine Zidane en a fait son titulaire indiscutable devant, et le Français le lui rend bien, en terminant notamment meilleur buteur de son club, et décisif dans le gain de la Liga la saison dernière. Une transformation pas évidente eux yeux des observateurs du championnat espagnol, qui craignaient de voir KB9 être trop tendre pour assumer le rôle de finisseur, qu’il avait perdu de vue depuis qu’il s’était transformé en serviteur de Cristiano Ronaldo. Une situation qu’il assume totalement.

« Cristiano était là pour marquer des buts, j'ai changé mon jeu pour pouvoir jouer avec lui. À Lyon, je jouais d'une autre manière. Maintenant, je suis plus libre sur le terrain, j'aime toucher le ballon. Avec Ronaldo, j'ai changé mon jeu et je jouais pour lui », a reconnu Karim Benzema dans un entretien avec Jorge Valdano sur la chaine Movistar.

Mais désormais, le Français a retrouvé son âme de buteur, et personne n’en s’en plaindra. Le joueur formé à Lyon dévoile même la raison qui le rend aussi efficace sur le terrain. « Il y a des gens qui ont le talent, la vitesse... Moi je pense que ce que j'ai, c'est de pouvoir m'imaginer les choses que je vais faire avant même de toucher le ballon. Je n'attends pas d'avoir le ballon pour le faire. C'est pour ça que je termine toujours devant le défenseur, et qu'il ne peut pas m'avoir. La clé, c'est de penser avant », a livré celui dont la lecture du jeu est en effet un modèle pour beaucoup, et explique aussi comment il a su s’adapter aussi facilement dans le Real Madrid après Cristiano Ronaldo.