La Ligue 1 en crise, l’ASSE va vite déchanter

Qualifiée pour les barrages d’accession à la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne fonce vers son objectif fixé en début de saison. L’enjeu est avant tout sportif pour le club stéphanois dans la mesure où ses recettes ne décolleront pas en cas de montée.

L’AS Saint-Etienne s’en rapproche. Tombeurs de Rodez (0-0, 7-6 tab) en play-off vendredi, les Verts ont gagné le droit de disputer un barrage contre le 16e de Ligue 1. Il s’agira de l’OGC Nice, de l’AJ Auxerre ou du Havre, trois potentiels adversaires qui ne seront pas à l’abri d’une surprise dans cette double confrontation. L’équipe entraînée par Philippe Montanier aura toutes ses chances et ne manquera pas de sources de motivation.

En plus du bonheur qu’une montée procurerait aux supporters, l’AS Saint-Etienne retrouverait une division qui correspond à son prestige. On parle d’un enjeu sportif majeur, et pas forcément financier. Il y a encore quelques années, un passage de la Ligue 2 à l’élite était synonyme de revenus nettement revus à la hausse. Mais la crise des droits TV réduit fortement les recettes des clubs de Ligue 1, quasiment tous contraints de compléter les trous avec des ventes sur le marché des transferts.

D’après les estimations de Spobis, expert allemand en sport business, une montée dans le principal championnat français peut rapporter entre 15 et 25 millions d’euros, loin derrière les 115 millions d’euros garantis pour une montée en Premier League. Mais les chiffres de la DNCG montrent une autre réalité.

Dans son bilan de 2024, à l’époque où le diffuseur DAZN assurait encore un certain niveau de revenus à la Ligue de Football Professionnel, Angers avait fini avec un total de 20 millions d’euros de recettes hors trading, contre 23 millions d’euros pour Metz qui évoluait en Ligue 2. Bien sûr, la popularité des Verts devrait leur permettre de présenter des chiffres supérieurs. Mais il est clair que l’écart financier entre les deux divisions s’est réduit.