La Ligue 1 en crise, l’ASSE va vite déchanter

Lyon peut être mais pas Tolisso 😉
Mouais j’y crois plus avec la desh
Il a coulé le club avec sa soif de pouvoir en passant du savon sur la planche pour pablo Longoria
Selon le classement de la OL ds 24h, ils seront bien content que Tolisso ne soit pas sélectionné...
Je ne regarde pas car les propos de certains journalistes m'énervent car ça se sent qu'ils ne sont pas objectif et pour moi c'est la base du journalisme. Donc je boycotte cette émission malsaine. Et je vous invite à en faire autant, bisou.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
Loading
✌️ Grâce à un grand Brice Maubleu et au terme d’une folle séance de tirs au but, les Verts filent en barrages ! Bravo @OfficielRAF, et nous, au boulot, parce que le plus dur nous attend ! 😤