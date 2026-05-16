Xabi Alonso va signer à Chelsea
Viré par le Real Madrid, Alonso arrive à Chelsea

Xabi Alonso donne son accord pour entraîner Chelsea

Premier League16 mai , 19:30
parClaude Dautel
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Après une saison compliquée, Chelsea va tenter de se reconstruire et pour cela les dirigeants du club londonien ont trouvé un accord avec Xabi Alonso. 
A une mauvaise nouvelle, à savoir la défaite en finale de la Cup contre Manchester City, a succédé une bonne nouvelle puisque selon Fabrice Hawkins, Chelsea a trouvé son entraîneur pour la saison prochaine. En effet, le journaliste français de RMC annonce que Xabi Alonso a donné son accord pour devenir l'entraîneur des Blues la saison prochaine. Libre depuis qu'il a quitté le Real Madrid en janvier dernier d'un commun accord avec les Merengue le technicien espagnol devrait s'engager pour quatre ans avec Chelsea, qui sort d'une saison très médiocre. Le club londonien, qui a usé trois entraîneurs, est actuellement huitième de Premier League et ne jouera probablement pas de coupe européenne la saison prochaine.

Chelsea tient déjà son futur entraîneur

Alonso veut être le Luis Enrique de Chelsea
Xabi Alonso fonce vers Chelsea
Selon Fabrizio Romano, le dossier a accéléré ces dernières heures, après un rendez-vous entre le Board de Chelsea et Xabi Alonso, lequel a exigé d'avoir les pleins pouvoirs avant d'accepter l'offre des Blues. Selon les médias anglais, l'ancien joueur souhaite avoir le même contrôle sur le club que Luis Enrique au Paris Saint-Germain, à savoir un droit de regard sur le marché des transferts et aucune ingérence de la direction dans ses choix tactiques. Il est vrai que Xabi Alonso est probablement sorti lessivé de son passage très bref sur le banc du Real Madrid, où il a été dans l'obligation de gérer un vestiaire où les divas ne manquent pas. En signant avec le club anglais, l'entraîneur espagnol se lance dans un nouveau challenge très compliqué, tout cela alors que son nom circulait aussi du côté de Liverpool où Arne Slot est de plus en plus en danger. 
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C'est pas comme si Beye a Rennes avait volontairement fait perdre son équipe contre son futur club en coupe hein.... Si ca peut faire rager les sardines....avec leur club de clown, Vivement la saison suivante des Feux de l'OM.....

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Vivement que cette chaine soit supprimée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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