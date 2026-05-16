Xabi Alonso donne son accord pour entraîner Chelsea

Après une saison compliquée, Chelsea va tenter de se reconstruire et pour cela les dirigeants du club londonien ont trouvé un accord avec Xabi Alonso.

A une mauvaise nouvelle, à savoir la défaite en finale de la Cup contre Manchester City , a succédé une bonne nouvelle puisque selon Fabrice Hawkins, Chelsea a trouvé son entraîneur pour la saison prochaine. En effet, le journaliste français de RMC annonce que Xabi Alonso a donné son accord pour devenir l'entraîneur des Blues la saison prochaine. Libre depuis qu'il a quitté le Real Madrid en janvier dernier d'un commun accord avec les Merengue le technicien espagnol devrait s'engager pour quatre ans avec Chelsea, qui sort d'une saison très médiocre. Le club londonien, qui a usé trois entraîneurs, est actuellement huitième de Premier League et ne jouera probablement pas de coupe européenne la saison prochaine.

Chelsea tient déjà son futur entraîneur

Xabi Alonso fonce vers Chelsea

Selon Fabrizio Romano, le dossier a accéléré ces dernières heures, après un rendez-vous entre le Board de Chelsea et Xabi Alonso, lequel a exigé d'avoir les pleins pouvoirs avant d'accepter l'offre des Blues. Selon les médias anglais, l'ancien joueur souhaite avoir le même contrôle sur le club que Luis Enrique au Paris Saint-Germain, à savoir un droit de regard sur le marché des transferts et aucune ingérence de la direction dans ses choix tactiques. Il est vrai que Xabi Alonso est probablement sorti lessivé de son passage très bref sur le banc du Real Madrid, où il a été dans l'obligation de gérer un vestiaire où les divas ne manquent pas. En signant avec le club anglais, l'entraîneur espagnol se lance dans un nouveau challenge très compliqué, tout cela alors que son nom circulait aussi du côté de Liverpool où Arne Slot est de plus en plus en danger.