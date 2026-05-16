Gozo

L’OL a repéré un prodige américain à 17 ME

OL16 mai , 20:00
parEric Bethsy
0
En quête de belles affaires au mercato, l’Olympique Lyonnais a notamment un œil en Major League Soccer. Le club rhodanien a repéré le jeune ailier américain Zavier Gozo dont les dirigeants de Salt Lake tentent d’empêcher le départ cet été.
L’Olympique Lyonnais va tenter de récidiver. L’été dernier, sa cellule de recrutement avait fait des miracles en dénichant des joueurs méconnus, performants et à prix raisonnable. Les bonnes pioches Dominik Greif, Tyler Morton, Afonso Moreira ou encore Pavel Sulc ont fait le bonheur de Paulo Fonseca cette saison.
Le Portugais, qui pourrait mener son équipe en Ligue des Champions la saison prochaine, avec les recettes importantes qui vont avec, espère sans doute accueillir des recrues de qualité similaire. Et notamment pour animer son couloir droit bientôt privé d’Endrick qui devrait retrouver le Real Madrid suite à son prêt. C’est pourquoi l’Olympique Lyonnais s’intéresse à Zavier Gozo (19 ans). Avec ses 5 buts et 3 passes décisives en 12 matchs de Major League Soccer cette saison, l’ailier de Salt Lake attire l’attention.
Le média TransferFeed ne cite pas seulement le club rhodanien. Aston Villa, l’Atlético Madrid et la Real Sociedad font aussi partie de ses courtisans sur un continent qu’il souhaite rejoindre. « J'aimerais aller en Europe, a récemment confié l’international Espoirs américain, sous contrat jusqu'en décembre 2027, sur Apple TV. C'est mon rêve depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je pense que c'est le moment idéal pour moi de franchir un cap et si j'en ai l'opportunité, je veux la saisir à 100%. »

Salt Lake veut le garder

Mais selon les informations de Goal, ses dirigeants ne sont pas sur la même longueur d’onde. Salt Lake aimerait conserver Zavier Gozo, d’où le prix dissuasif fixé. Il faudra effectivement débourser 17 millions d’euros pour arracher l’ailier également convoité par l’AS Monaco cet hiver. Un montant élevé pour un joueur totalement inexpérimenté au plus haut niveau, et dont l'estimation atteint seulement les 4 millions d'euros sur Transfermarkt.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366437_0046
Mondial 2026

CdM 2026 : Neuer revient dans les buts de l'Allemagne

ICONSPORT_365701_0082
Equipe de France

EdF : Tolisso au Mondial, l'espoir renaît en Italie

ICONSPORT_242193_0378
ASSE

La Ligue 1 en crise, l’ASSE va vite déchanter

Benatia et l'OM c'est officiellement fini
OM

L'OM officialise le départ de Medhi Benatia

Fil Info

16 mai , 22:00
CdM 2026 : Neuer revient dans les buts de l'Allemagne
16 mai , 21:30
EdF : Tolisso au Mondial, l'espoir renaît en Italie
16 mai , 21:00
La Ligue 1 en crise, l’ASSE va vite déchanter
16 mai , 20:25
L'OM officialise le départ de Medhi Benatia
16 mai , 20:00
Bordeaux tenu en échec et privé de Ligue 3
16 mai , 19:56
D1 Fem : Lyon humilie Nantes et va en finale
16 mai , 19:30
Xabi Alonso donne son accord pour entraîner Chelsea
16 mai , 19:10
OL : Paulo Fonseca a retenu 25 joueurs contre Lens
16 mai , 19:00
OM : Habib Beye, le sujet interdit à Rennes

Derniers commentaires

L'OM officialise le départ de Medhi Benatia

Il a coulé le club avec sa soif de pouvoir en passant du savon sur la planche pour pablo Longoria

EdF : Tolisso au Mondial, l'espoir renaît en Italie

Selon le classement de la OL ds 24h, ils seront bien content que Tolisso ne soit pas sélectionné...

L'Equipe du Soir sauve sa peau, mais tout va changer

Je ne regarde pas car les propos de certains journalistes m'énervent car ça se sent qu'ils ne sont pas objectif et pour moi c'est la base du journalisme. Donc je boycotte cette émission malsaine. Et je vous invite à en faire autant, bisou.

Lens se passe de plusieurs cadres contre l'OL

C'est pas comme si Beye a Rennes avait volontairement fait perdre son équipe contre son futur club en coupe hein.... Si ca peut faire rager les sardines....avec leur club de clown, Vivement la saison suivante des Feux de l'OM.....

L'Equipe du Soir sauve sa peau, mais tout va changer

Vivement que cette chaine soit supprimée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading