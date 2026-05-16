L’OL a repéré un prodige américain à 17 ME

En quête de belles affaires au mercato, l’Olympique Lyonnais a notamment un œil en Major League Soccer. Le club rhodanien a repéré le jeune ailier américain Zavier Gozo dont les dirigeants de Salt Lake tentent d’empêcher le départ cet été.

L’Olympique Lyonnais va tenter de récidiver. L’été dernier, sa cellule de recrutement avait fait des miracles en dénichant des joueurs méconnus, performants et à prix raisonnable. Les bonnes pioches Dominik Greif, Tyler Morton, Afonso Moreira ou encore Pavel Sulc ont fait le bonheur de Paulo Fonseca cette saison.

Le Portugais, qui pourrait mener son équipe en Ligue des Champions la saison prochaine, avec les recettes importantes qui vont avec, espère sans doute accueillir des recrues de qualité similaire. Et notamment pour animer son couloir droit bientôt privé d’Endrick qui devrait retrouver le Real Madrid suite à son prêt. C’est pourquoi l’Olympique Lyonnais s’intéresse à Zavier Gozo (19 ans). Avec ses 5 buts et 3 passes décisives en 12 matchs de Major League Soccer cette saison, l’ailier de Salt Lake attire l’attention.

Le média TransferFeed ne cite pas seulement le club rhodanien. Aston Villa, l’Atlético Madrid et la Real Sociedad font aussi partie de ses courtisans sur un continent qu’il souhaite rejoindre. « J'aimerais aller en Europe, a récemment confié l’international Espoirs américain, sous contrat jusqu'en décembre 2027, sur Apple TV. C'est mon rêve depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je pense que c'est le moment idéal pour moi de franchir un cap et si j'en ai l'opportunité, je veux la saisir à 100%. »

Salt Lake veut le garder

Mais selon les informations de Goal, ses dirigeants ne sont pas sur la même longueur d’onde. Salt Lake aimerait conserver Zavier Gozo, d’où le prix dissuasif fixé. Il faudra effectivement débourser 17 millions d’euros pour arracher l’ailier également convoité par l’AS Monaco cet hiver. Un montant élevé pour un joueur totalement inexpérimenté au plus haut niveau, et dont l'estimation atteint seulement les 4 millions d'euros sur Transfermarkt.