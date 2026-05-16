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Bordeaux tenu en échec et privé de Ligue 3

Bordeaux16 mai , 20:00
parClaude Dautel
1
En déplacement à Avranches, et après avoir mené 3 à 0, Bordeaux a été repris au score par le club normand (3-3). Mais quoi qu'il en soit, comme de son côté La Roche-sur-Yon s'est imposé (0-2) à Locminé, c'est bien le club vendéen qui accèdera à la Ligue 3. Pour le club de Gérard Lopez, c'est forcément une déception majuscule, même si les Girondins comptent désormais sur un hypothétique repêchage pour évoluer à l'échelon supérieur.
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Je ne regarde pas car les propos de certains journalistes m'énervent car ça se sent qu'ils ne sont pas objectif et pour moi c'est la base du journalisme. Donc je boycotte cette émission malsaine. Et je vous invite à en faire autant, bisou.

Lens se passe de plusieurs cadres contre l'OL

C'est pas comme si Beye a Rennes avait volontairement fait perdre son équipe contre son futur club en coupe hein.... Si ca peut faire rager les sardines....avec leur club de clown, Vivement la saison suivante des Feux de l'OM.....

L'Equipe du Soir sauve sa peau, mais tout va changer

Vivement que cette chaine soit supprimée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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