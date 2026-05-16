Bordeaux tenu en échec et privé de Ligue 3

En déplacement à Avranches, et après avoir mené 3 à 0, Bordeaux a été repris au score par le club normand (3-3). Mais quoi qu'il en soit, comme de son côté La Roche-sur-Yon s'est imposé (0-2) à Locminé, c'est bien le club vendéen qui accèdera à la Ligue 3. Pour le club de Gérard Lopez, c'est forcément une déception majuscule, même si les Girondins comptent désormais sur un hypothétique repêchage pour évoluer à l'échelon supérieur.