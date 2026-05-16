D1 Fem : Lyon humilie Nantes et va en finale

En demi-finale de la D1 Arkema, l'équipe féminine de Lyon a balayé le FC Nantes sur le score sans appel de 8 à 0. A la pause, le score était toujours de 0-0 ce qui en dit long sur la domination lyonnaise en seconde période. En finale, l'équipe de Michele Kang affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Paris FC et le Paris SG.