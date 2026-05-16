ICONSPORT_366461_0115

D1 Fem : Lyon humilie Nantes et va en finale

OL16 mai , 19:56
parClaude Dautel
1
En demi-finale de la D1 Arkema, l'équipe féminine de Lyon a balayé le FC Nantes sur le score sans appel de 8 à 0. A la pause, le score était toujours de 0-0 ce qui en dit long sur la domination lyonnaise en seconde période. En finale, l'équipe de Michele Kang affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Paris FC et le Paris SG. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_366437_0046
Mondial 2026

CdM 2026 : Neuer revient dans les buts de l'Allemagne

ICONSPORT_365701_0082
Equipe de France

EdF : Tolisso au Mondial, l'espoir renaît en Italie

ICONSPORT_242193_0378
ASSE

La Ligue 1 en crise, l’ASSE va vite déchanter

Benatia et l'OM c'est officiellement fini
OM

L'OM officialise le départ de Medhi Benatia

Fil Info

16 mai , 22:00
CdM 2026 : Neuer revient dans les buts de l'Allemagne
16 mai , 21:30
EdF : Tolisso au Mondial, l'espoir renaît en Italie
16 mai , 21:00
La Ligue 1 en crise, l’ASSE va vite déchanter
16 mai , 20:25
L'OM officialise le départ de Medhi Benatia
16 mai , 20:00
Bordeaux tenu en échec et privé de Ligue 3
16 mai , 20:00
L’OL a repéré un prodige américain à 17 ME
16 mai , 19:30
Xabi Alonso donne son accord pour entraîner Chelsea
16 mai , 19:10
OL : Paulo Fonseca a retenu 25 joueurs contre Lens
16 mai , 19:00
OM : Habib Beye, le sujet interdit à Rennes

Derniers commentaires

L'OM officialise le départ de Medhi Benatia

Il a coulé le club avec sa soif de pouvoir en passant du savon sur la planche pour pablo Longoria

EdF : Tolisso au Mondial, l'espoir renaît en Italie

Selon le classement de la OL ds 24h, ils seront bien content que Tolisso ne soit pas sélectionné...

L'Equipe du Soir sauve sa peau, mais tout va changer

Je ne regarde pas car les propos de certains journalistes m'énervent car ça se sent qu'ils ne sont pas objectif et pour moi c'est la base du journalisme. Donc je boycotte cette émission malsaine. Et je vous invite à en faire autant, bisou.

Lens se passe de plusieurs cadres contre l'OL

C'est pas comme si Beye a Rennes avait volontairement fait perdre son équipe contre son futur club en coupe hein.... Si ca peut faire rager les sardines....avec leur club de clown, Vivement la saison suivante des Feux de l'OM.....

L'Equipe du Soir sauve sa peau, mais tout va changer

Vivement que cette chaine soit supprimée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading