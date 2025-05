Naufrage au Real, seul Mbappé survit

Le Real Madrid s’est une nouvelle fois incliné face au FC Barcelone dans un Clasico cette saison. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont pris le bouillon, mais le suspense est tout de même resté entier. Notamment grâce à Kylian Mbappe. Le Français a battu plusieurs records ce dimanche.

Il est l’un des seuls joueurs à ne pas avoir pris l’eau ce dimanche. Kylian Mbappe a encore gonflé ses statistiques sur la pelouse du FC Barcelone dans un clasico haletant. Le Français s’est offert un triplé pour permettre à son équipe de croire encore à un résultat dans ce match et faire basculer la course au titre. Malheureusement, la défense des hommes d’Ancelotti a rompu. Pourtant l’ancien joueur du PSG a parfaitement lancé la rencontre. Après un pénalty transformé, qu’il s’était lui-même provoqué, l’attaquant français a trompé Szczęsny pour le 2-0. Avec Thibaut Courtois, Mbappe hérite de la meilleure note du match côté madrilène, avec un 8/10 dans le média pro-madrilène Defensa Central. Loin au-dessus de ses coéquipiers qui ont été en très grande difficulté, à l'image du 2/10 de Lucas Vasquez. Preuve d’un match compliqué pour le club de la capitale espagnole. Malgré une bonne entame de match, le Real s’est éteint à petit feu. Le club de la Maison Blanche a cependant pu rester en vie grâce aux nombreux ratés catalans.

3 - @KMbappe 🇫🇷 is the third player to score a hat-trick in a @LaLigaEN 's #CLASICO in the 21st century, after Lionel Messi (twice) and Luis Suárez (once), and the first to do so for @realmadriden since January 1995 (Iván Zamorano). Treble.#RealMadrid 🩶💜 https://t.co/En7UDBgAzR pic.twitter.com/GQQ1mO34zL