Liga ‍: Le FC Barcelone humilie encore le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

35e journée de Liga

Stade olympique Lluís Companys

FC Barcelone - Real Madrid

Buts : Eric Garcia (19e), Lamine Yamal (32e), Raphinha (34e et 45e) pour le FC Barcelone et Kylian Mbappé (5e,13e,70e) pour le Real Madrid

Dans un match complètement fou, le FC Barcelone (4-3) s'est imposé face au Real Madrid ce dimanche dans un Classico fou. Les Catalans sont désormais tout proche d'être champions d'Espagne.

Il ne fallait pas arriver en retard dans ce classico ce dimanche après-midi en Catalogne. Très vite, même si le Real Madrid avait pris les devants, les Catalans étaient bien plus consistants sur la longueur. Dans une première période complètement hors du temps, les hommes d’Hansi Flick étaient rapidement menés grâce à un doublé de Kylian Mbappe. Un premier but sur pénalty que le Français s’était lui-même provoqué (4e minute de jeu). Le second sur un service de Vinicius (13e). Le capitaine de l’équipe de France avait simplement à ajuster Szczęsny. Le portier polonais était fautif sur le pénalty concédé au début de la rencontre. Mais le FC Barcelone a une nouvelle fois montré du caractère. Après Eric Garcia (19e) pour la réduction du score, Lamine Yamal (32e) profitait du beau soleil catalan pour illuminer la pelouse de son talent. Peu en réussite mardi dernier face à l’Inter, Raphinha frappait également le Classico de son empreinte avec un doublé avant la mi-temps (34e et 45e).

Le FC Barcelone s'est fait peur

Le Real Madrid est mené à la mi-temps. Mais le Real Madrid était surtout bousculé dans cette partie en début de second acte. Mais les vieux démons étaient de retour ce dimanche. Les Catalans imprécis laissaient le Real à portée. À 20 minutes du terme de la rencontre Vinicius partait tout seul au but pour servir sur un plateau d’argent Kylian Mbappe (70e). Le Français s’offrait un triplé historique dans un classico. Yamal tentait de mettre le FC Barcelone à l’abri, mais l’Espagnol était tombé sur un Courtois, attentif (72e et 78e). Dans les ultimes minutes, le jeune Victor Munoz ratait la balle d’égalisation pour son premier ballon. Une frappe qui a fini à côté des cages du gardien du FC Barcelone. Une dernière chaleur conclut un match fou ce dimanche après-midi.