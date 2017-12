Mercato : Le Barça confirme, Griezmann pour 100 ME, c'est bien parti

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Il s’était lui-même annoncé proche de Manchester United l’été dernier, avant de finalement rester à l’Atlético Madrid et même de prolonger son contrat.

Une belle marque de confiance qui ne fait que repousser son inévitable transfert. Même Diego Simeone, son entraineur chez les Matelassiers, reconnaît que son départ a du sens si le Français veut continuer à grandir, alors qu’il semble au bout de l’aventure avec le club madrilène. Il n’est désormais plus question de Manchester United, où il n’est vraiment pas fan des conditions atmosphériques, mais plutôt du FC Barcelone. Son départ pour le géant espagnol est le seul envisageable pour lui, qui ne peut clairement pas rejoindre le voisin du Real Madrid. Et les contacts vont aussi dans ce sens depuis quelques semaines, à l’image de ce rendez-vous de dimanche dernier entre les dirigeants barcelonais et la famille du joueur au restaurant, a révélé El Mundo Deportivo. Même chez les dirigeants du Barça, on ne niait pas l’évidence.

« Si ce journal (Mundo Deportivo) le dit, c'est possible qu'il en soit ainsi. Il est possible qu'il y ait eu une approche. Je ne sais pas… Je crois qu'il y a une bonne entente entre le joueur et le club. Il peut y avoir une bonne relation et des discussions. Comme dans le cas de Griezmann, il y a plusieurs joueurs avec qui nous pouvons discuter et entamer une relation, afin de voir s'il existe une opportunité de les recruter. C'est le travail que le club a l'habitude de faire », a souligné Guillermo Amor, même si le dirigeant barcelonais oublie tout de même que Griezmann est sous contrat avec l’Atlético, et que tout contact doit se faire avec l’aval de son club actuel. Néanmoins, l’avis du club madrilène risque de ne pas avoir beaucoup d’importance, le FC Barcelone comptant tout simplement payer la clause libératoire du Tricolore pour 100 ME afin de boucler ce transfert qui serait l’un des plus marquants de l’été 2018.