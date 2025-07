Real ‍: 4 joueurs virés, Xabi Alonso fait le ménage

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

La débâcle contre le PSG pousse Xabi Alonso à faire le ménage au Real Madrid. Il faut retrouver une entente collective, une bonne ambiance dans le vestiaire et offrir un jeu cohérent sur le terrain. Quatre joueurs sont menacés et non des moindres.

Après une saison difficile sur le continent européen, le Real Madrid n'aura pas sauvé son honneur sur le sol américain. Les Madrilènes étaient des candidats déclarés pour remporter la Coupe du monde des Clubs et ainsi s'éviter une saison blanche. Néanmoins, l'aventure s'est terminée en demi-finales après une claque retentissante. Le Real a chuté 4-0 contre le Paris Saint-Germain, offrant un visage très inquiétant dans le jeu et dans l'état d'esprit. Carlo Ancelotti a pourtant laissé sa place à Xabi Alonso sur le banc. Cela démontre que le mal est plus profond pour le club espagnol.

Le Real évince plusieurs attaquants

Xabi Alonso entend profiter du mercato estival pour remodeler son effectif et cela n'implique pas forcément que des achats. Selon le média Carrusel Deportivo, le Real Madrid veut se séparer de plusieurs éléments. La liste des sacrifiés est très séduisante avec quatre joueurs cotés voire emblématiques de la Maison Blanche : les Brésiliens Endrick et Rodrygo, l'attaquant espagnol Gonzalo Garcia et son compatriote du milieu Dani Ceballos.

Aucune surprise pour Rodrygo dont le départ est annoncé depuis plusieurs semaines, pour Endrick dont le transfert en Espagne n'a pas été satisfaisant et pour Ceballos qui arrive sans doute au bout du chemin au Real. Cependant, la donne est différente concernant Gonzalo Garcia. Co-meilleur buteur du Mondial des clubs, l'attaquant espagnol de 21 ans a été la révélation du tournoi côté madrilène. Florentino Perez veut peut-être profiter de son explosion aux yeux du monde pour réaliser une belle vente et ainsi financer le recrutement de joueurs à des postes plus prioritaires. Après avoir construit une attaque cinq étoiles l'été dernier, le président du Real privilégie désormais l'équilibre collectif.