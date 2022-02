Le Real en panique sans Benzema, l’aveu d’Ancelotti

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real a tristement perdu en Coupe ce jeudi soir, et l'absence de Karim Benzema a très lourdement pesé.

Si au PSG, les regards sont clairement tournés vers l’infirmerie pour savoir si Sergio Ramos et Neymar seront aptes pour la rencontre du 15 février face au Real Madrid, en Espagne, c’est l’état de Karim Benzema qui préoccupe légitimement les socios. Touché à la cuisse lors du dernier match de championnat, l’attaquant français a eu 10 jours pour s’en remettre, mais cela n’a pas été suffisant. Carlo Ancelotti avait prévenu, il ne prendrait pas l’ancien lyonnais pour le match de Coupe du Roi contre Bilbao s’il ne se sentait pas à 100 %, et cela a donc été le cas. Vue la prestation des Merengue, trop peu dangereux offensivement, Karim Benzema a clairement manqué et le Mister a reconnu sans détour après la rencontre qu’il y avait un gros trou devant quand KB9 n’était pas là. Ce qui n’arrive pas souvent heureusement pour le Real Madrid.

Le Real compte sur Benzema

Le travail est fait, l’histoire parle d’elle-même ☄️ pic.twitter.com/2KJ2towyi9 — Karim Benzema (@Benzema) January 26, 2022

« Dans toutes les compétitions, nous devons gagner. Nous avons remporté la Super Coupe, nous avons deux autres compétitions, nous sommes bien placés. Je ne pense pas que cette défaite aura des conséquences. Cela nous rend plus forts. Nous savions c'était un match difficile. Le plan était de jouer sans avant-centre. Nous n'avons pas de joueurs de la qualité de Karim » a expliqué l’entraineur italien, critiqué pour ne pas avoir fait entrer en jeu des joueurs comme Hazard, Bale ou Jovic, alors que Vinicius et Kroos tiraient clairement la langue physiquement. Il faut dire que, avant cette pause de 10 jours, les Madrilènes avaient enchainé les matchs depuis le début de l’année, même si disputer une rencontre sans Karim Benzema ne donne pas du tout le même visage au Real. Seule information rassurante, le Français n’a qu’une blessure légère, et il devrait rapidement faire son retour, et être opérationnel contre le PSG dans 10 jours. Sans quoi, la Maison Blanche pourrait bien trembler.