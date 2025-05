Le Barça prolonge Hansi Flick jusqu'en 2027

Très satisfait de son entraîneur pour sa première saison au club, le FC Barcelone a annoncé ce mercredi soir la prolongation d’Hansi Flick. Le coach allemand, sacré champion d’Espagne en 2024-2025 et qui a échoué en demi-finale de la Ligue des Champions face à l’Inter, est désormais lié au club catalan jusqu’en juin 2027. Une excellente nouvelle pour le club blaugrana et pour ses supporters, lesquels sont unanimes sur la qualité de l’ancien technicien du Bayern Munich.

