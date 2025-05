Mounir Nasraoui, l'homme qui peut envoyer Lamine Yamal au PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

La prolongation de contrat de Lamine Yamal avec le FC Barcelone n'est qu'une question de temps. Pour autant, le Paris Saint-Germain veut couvrir d'or le père du joueur pour essayer de le détourner de sa destination initiale.

Lamine Yamal est indéniablement de ceux qui mettent tout le monde d'accord. Cette saison, le prodige espagnol a fait l'unanimité, au sein même du FC Barcelone comme chez les rivaux. Les observateurs du monde entier s'accordent à dire qu'il est le plus gros phénomène du football depuis l'éclosion de Lionel Messi. Les louanges qui lui sont adressées sont telles qu'il est désormais considéré comme le grand favori au prochain Ballon d'Or. Tout ça, à seulement 17 ans. La majorité de Lamine Yamal approchant à grands pas, le Barça veut absolument le verrouiller en le prolongeant le jour de son anniversaire en juillet prochain. Mais tant que ce n'est pas officiellement fait, le Paris Saint-Germain continue de tenter le coup. L'astuce de Nasser al-Khelaïfi ? Convaincre le père du joueur en le couvrant d'or.

Lamine Yamal vers le PSG, une utopie envisageable ?

Lamine Yamal tue les derniers espoirs de Mbappé https://t.co/vJYYob9B0l — Foot01.com (@Foot01_com) May 17, 2025

Avant d'être représenté par Jorge Mendes, Lamine Yamal avait laissé sa carrière entre les mains de son père, Mounir Nasraoui. Il est un membre évidemment influent de l'entourage du joueur. Et ça, Nasser al-Khelaïfi le sait bien, indique Don Balon. Le média espagnol explique que le président du PSG est prêt à proposer une montagne d'or au père du prodige espagnol pour le convaincre de faire pencher la balance vers l'offre du PSG. Au club parisien, on estime que convaincre son père est un premier pas nécessaire avant de convaincre Lamine Yamal lui-même. On apprend d'ailleurs que plusieurs offres ont déjà été faites à son entourage afin d'instiller la peur chez les dirigeants blaugranas.

Mais un problème subsiste : Lamine Yamal est susceptible de devenir le joueur le mieux payé d'Europe via son futur nouveau contrat avec le FC Barcelone. Sachant qu'il considère son club formateur comme celui de sa vie, il va falloir que le PSG sorte des moyens inimaginables pour réussir à se l'offrir. Financièrement, sportivement et humainement, ce qui peut prendre des années à se réaliser. Pas de quoi freiner le Qatar, qui a toujours su faire le forcing sur la durée pour arriver ses fins quand il veut un joueur.