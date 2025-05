Le Barça fait une énorme annonce avec 50 jours d'avance

Obligé d'attendre jusqu'à la mi-juillet, le FC Barcelone va néanmoins annoncer ce mardi la prolongation de contrat de Lamine Yamal.

Pour un tel prodige, il n’y a pas une minute à perdre. La saison du FC Barcelone vient de se terminer, et Lamine Yamal va partir jouer avec l’Espagne pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Avant cela, le club catalan a décidé de prendre les devants en prolongeant le contrat de sa star sur la durée. Pourtant, le règlement de la Liga est limpide, il est impossible pour un joueur n’ayant pas 18 ans de signer pour plus de trois ans dans son club. Or, le champion d’Europe avec la Roja n’aura sa majorité que le 13 juillet prochain. Mais le club catalan n’a pas souhaité attendre et selon Fabrizio Romano et L’Equipe, il va annoncer sa prolongation en grandes pompes.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Lamine Yamal will SIGN new deal at Barcelona tomorrow, all done!



Agreement until June 2031 sealed today with agent Jorge Mendes key to get it done with Barça.



SIX year contract, one more crucial move for Barça director Deco and president Laporta. ✍🏻🏁 pic.twitter.com/nM7AdjcQ6O