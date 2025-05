Yamal Ballon d’Or, le PSG prêt à crier au scandale

Dans : PSG.

Impressionnant avec le FC Barcelone, Lamine Yamal fait partie des grands favoris pour le Ballon d’Or 2025. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on considère qu’un sacre du jeune Espagnol ne serait pas mérité compte tenu de la saison d’Ousmane Dembélé.

Il y a quelques mois, il était bien difficile de prédire le parcours européen du Paris Saint-Germain. Les hommes de Luis Enrique ne ressemblaient pas à de futurs finalistes de la Ligue des Champions lorsque leurs contre-performances menaçaient même leur qualification pour les barrages. Au sein du vestiaire, ces mauvais résultats n’affectaient pourtant pas la confiance des coéquipiers de Vitinha.

Vitinha vote Dembélé

« Au début de la phase de ligue, on n'a pas mal joué mais on a perdu des points dans des matchs qu'on méritait de gagner, a défendu le milieu du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une excuse, mais le ballon ne voulait pas entrer dans les buts. Quand c'est arrivé, ça nous a donné confiance et on a pu atteindre un autre niveau. On a tous travaillé dès le début de la saison pour devenir une meilleure équipe et progresser sur le plan collectif. Et on a réussi. »

« La clé de cette saison a été l'équipe, a insisté Vitinha. Ça ressemble à un cliché mais c'est ce travail de groupe qui nous a amenés jusqu'à cette finale. Luis Enrique est un grand leader et s'il faut placer un joueur au-dessus du reste de l'équipe, ce serait Dembélé, bien sûr. » L’ailier repositionné en pointe réalise la meilleure saison de sa carrière. A tel point que le Portugais lui attribuerait le Ballon d’Or. « Pour moi, c'est le joueur qui le mérite le plus jusqu'à maintenant. Mais il reste encore des matchs à jouer et on espère qu'il nous aidera aussi en finale de la Ligue des Champions », a commenté Vitinha alors que le phénomène du Barça Lamine Yamal a crevé l’écran ces dernières semaines.